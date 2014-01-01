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РОСБРЕНД| ПРЕСС-ЦЕНТР| КУЛЬТУРА – альбом постеров-мотиваторов о материальных и духовных ценностях
КУЛЬТУРА – альбом постеров-мотиваторов о материальных и духовных ценностях

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивирующих плакатов, посвящённый практической реализации общечеловеческих и духовных ценностей – культуре.

культура

В широком смысле культура – это исторически обусловленный динамический комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной жизни форм, принципов, способов и результатов активной творческой деятельности людей.

культура

Культура – способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в виде материальных и духовных ценностей. Культура отличает образ жизни человека от образа жизни любых других живых существ.

культура

Постеризация – эффект получения изображения с ограниченным количеством тонов. При использовании эффекта постеризации изображения становятся похожи на типографские плакаты, при печати которых используется ограниченное количество цветных чернил.

культура

Мотивирующий плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

культура

Альбом мотивационных постеров «КУЛЬТУРА» содержит цифровые картины, посвящённые уровню интеллектуального, нравственного и эстетического развития общества – культуре.

культура

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам.

культура

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

культура

Мотивирующие плакаты альбома «КУЛЬТУРА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

культура

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

культура

Поддержать создание мотивирующих плакатов и цифровых картин можно с помощью популярных российских спонсорских платформ: Sponsr.ru и Boosty. Если Вам нравится идея и творческая реализация, то помощь в любом объёме приветствуется (в т.ч. с предоставлением определённых бонусов благотворителям).

культура


культура


культура


культура


культура


культура


культура


культура


культура


культура


культура


культура




Проект РОСБРЕНД постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект РОСБРЕНД рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.