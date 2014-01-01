Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивирующих плакатов, посвящённый организующей и направляющей части жизни – порядку.

Порядок – невероятно многозначное понятие, присутствующее буквально в любых аспектах нашей жизни. Основной же смысл понятия – это присутствие комфорта, законности, организованности, правильности и благоустройства.

Порядок – необходимое условие существования человека в окружающем мире. Порядок даёт человеку уверенность, предсказуемость окружающего его бытия, свободу действий, комфортность существования в рамках общества.

Постеризация – эффект получения изображения с ограниченным количеством тонов. При использовании эффекта постеризации изображения становятся похожи на типографские плакаты, при печати которых используется ограниченное количество цветных чернил.

Мотивирующий плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивационных постеров «ПОРЯДОК» содержит цифровые картины, посвящённые основе спокойствия и уверенности жизни человека – порядку.

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «ПОРЯДОК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Поддержать создание мотивирующих плакатов и цифровых картин можно с помощью популярных российских спонсорских платформ: Sponsr.ru и Boosty. Если Вам нравится идея и творческая реализация, то помощь в любом объёме приветствуется (в т.ч. с предоставлением определённых бонусов благотворителям).

Проект РОСБРЕНД постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект РОСБРЕНД рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.