Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый сооружениям, объединяющим проспекты и улицы разных районов столицы в единое целое – московским мостам.

Современные московские мосты – не только воплощение инженерного таланта мостостроителей, но часто и прекрасные архитектурные достопримечательности. Разнообразны инженерные решения и архитектура московских мостов, вписанных в пейзаж города.

Общее количество мостов в Москве составляет 452. Среди них есть мосты с историей и совершенно новые сооружения, построенные с использованием передовых технологий.

Скетчинг – техника рисования быстрых рисунков, одно из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве. Скетч-иллюстрация – законченное, продуманное, самостоятельное произведение, которое может быть оформлено в раму, может использоваться в печатной продукции.

Альбом «МОСКОВСКИЕ МОСТЫ» содержит цифровые картины, посвящённые уникальным решениям инженерной мысли и элементам модернизации столичной инфраструктуры – московским мостам.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые архитектуре, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице АРХИТЕКТУРА проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «МОСКОВСКИЕ МОСТЫ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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