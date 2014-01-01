Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый ярким и разнообразным обитателям тёплых морей – тропическим рыбам.

Тропические рыбы, в особенности представители поистине фантастического мира коралловых рифов, по своей форме и окраске не имеют себе равных – среди животных с ними могут сравниться, пожалуй, лишь тропические бабочки.

Тропические рыбки являются экзотическими представителями аквариумов, родом из южных тёплых стран и обладающими ярким привлекательным окрасом. Эти рыбки в природных условиях привыкли жить в тёплой воде, могут обитать как в пресных, так и в солёных водоёмах.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «ТРОПИЧЕСКИЕ РЫБЫ» содержит цифровые картины, посвящённые ярким, необычным и красивым жителям морских глубин – тропическим рыбам.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые животным, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ЖИВОТНЫЙ МИР проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ТРОПИЧЕСКИЕ РЫБЫ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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