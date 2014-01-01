Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый наиболее актуальным мерам профилактики новой коронавирусной инфекции – COVID-19.

COVID-19 – потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме.

Наиболее важные профилактические меры коронавирусной инфекции: соблюдение правил личной гигиены, использование медицинских масок, отказ от посещения общественных и людных мест. При первых признаках заболевания – обращаться за медицинской помощью в медицинские учреждения, не допускать самолечения.

Ретростиль – техника декоративного оформления цифровой картины, при которой исходному изображению придаётся состаренный винтажный вид. Ретростиль использует различные приёмы для создания «винтажной» атмосферы: графические элементы, характерная цветовая гамма, специфические мазки-артефакты.

Альбом «COVID-19» содержит цифровые картины, посвящённые наиболее доступным и популярным мерам предупреждения острой респираторной инфекции – COVID-19.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразным темам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице РАЗНОЕ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «COVID-19» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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