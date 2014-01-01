Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый царственному и гордому обитателю Арктики – северному оленю.

Северный олень – большое и одновременно грациозное животное. Главная особенность и отличие этого вида – наличие больших рогов как у самцов, так и самок. Они придают животному благородный внешний вид.

Северные олени живут стадами, в которых можно чётко выделить лидера. Внутри стада они образуют группы до десяти-пятнадцати особей с самцом во главе. В стаде жить легче, чем в одиночку. Гораздо проще прокормиться и защитить себя и малышей.

Живопись МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ – одна из самых распространённых техник, которые используются художниками. История этого способа насчитывает несколько веков, но, несмотря на такое древнее происхождение, масляная живопись и по сей день не теряет популярности.

Альбом «СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ» содержит цифровые картины, посвящённые гордому и благородному животному – северному оленю.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые животным, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ЖИВОТНЫЙ МИР проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

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Цифровые картины альбома «СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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