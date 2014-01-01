Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый местам, где приятно погулять, попить кофе, поторговаться – греческим улочкам.
Греческие улочки – удивительное пространство, вмещающее в себя уютные ресторанчики и симпатичные магазинчики. Все самое древнее рядом с современной жизнью.
Греческие улочки, как правило, заполнены заведениями общепита на любой вкус и кошелек, магазинчиками, гомоном туристов. Часто встречаются старинные домики, балкончики которых утопают в зелени и цветах.
Живопись МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ – одна из самых распространённых техник, которые используются художниками. История этого способа насчитывает несколько веков, но, несмотря на такое древнее происхождение, масляная живопись и по сей день не теряет популярности.
Альбом «ГРЕЧЕСКИЕ УЛОЧКИ» содержит цифровые картины, посвящённые средоточию городского очарования и уюта – греческим улочкам.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «ГРЕЧЕСКИЕ УЛОЧКИ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
Проект РОСБРЕНД постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.
Проект РОСБРЕНД рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.
Народная мудрость