Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый символу всего неясного, запутанного и непонятного – туману.

Туман – атмосферное явление, характеризующееся большим количеством в воздухе микроскопических капель воды или кристалликов льда, снижающих прозрачность атмосферы.

Про туманы сложено много зловещих легенд и рассказано еще больше баек. Литература и кино придерживаются стереотипа, согласно которому сильный туман обязательно связан с чем-то страшным и зловещим.

Алла прима – техника живописи, при которой картину завершают в один сеанс, не дожидаясь высыхания слоев краски. Алла прима является отличным способом освободить художника от прописывания деталей. Ограниченность времени – это фактически инстинктивный выбор цветовых смесей и форм, размеров мазка.

Альбом «ТУМАН» содержит цифровые картины, посвящённые посвящённые загадочной дымке над землей и водой – туману.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые различным пейзажам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ТУМАН» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект РОСБРЕНД постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект РОСБРЕНД рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.