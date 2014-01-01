Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый крупнейшему сегменту топливной промышленности – добыче угля.

Угледобывающая отрасль – отрасль угольной промышленности, отвечающая за добычу угля и его первичную переработку. Работы по добыче ведутся как на поверхности, так и под землёй.

Добыча угля – сложный технологический процесс, который требует много ресурсов и специализированной техники. Добываемый уголь широко используется в промышленности, для производства электроэнергии.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «ДОБЫЧА УГЛЯ» содержит цифровые картины, посвящённые технологическому процессу добычи твёрдой нефти – угледобыче.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые различным отраслям промышленности, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ИНДУСТРИЯ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

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Цифровые картины альбома «ДОБЫЧА УГЛЯ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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