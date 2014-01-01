Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый яркому событию в мире спорта – чемпионату мира по футболу 2018.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводился в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль проходил на территории сразу двух частей света – Европы и Азии.

Совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории. Согласно финансовому отчёту ФИФА за 2018 год, чемпионат стал самым прибыльным за всю историю проведения.

Экспрессионизм – художественный стиль, в котором автор стремится показать не объективную реальность, а своё субъективное видение того, что события и предметы в нём вызывают. Художественные приемы, характерные для экспрессионизма – тяготение к резким контрастным красочным диссонансам, искажение, преувеличение, примитивизм и фантазия.

Альбом «РОССИЯ. ЧМ-2018» содержит цифровые картины, посвящённые интересному и зрелищному событию – чемпионату мира по футболу 2018.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые спорту, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице СПОРТ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «РОССИЯ. ЧМ-2018» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект РОСБРЕНД постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект РОСБРЕНД рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.