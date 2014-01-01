Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом акварелей, посвящённый одному из величайших городов истории и современности – Лондону.

Лондон – столица Великобритании и один из крупнейших городов Европы, который является мировым центром культуры, музыки, образования, моды, политики, финансов и торговли.

Лондон – один из древнейших городов Европы, который имеет удивительную концентрацию самых разных достопримечательностей, памятников истории и культуры: роскошные дворцы, исторические здания, башни, мосты, старинные церкви, аттракционы и музеи мирового уровня.

Рисунок КАРАНДАШОМ получается очень реалистичным и наполненным светом. С помощью карандаша можно передать множество оттенков, глубину и объёмность изображения, переходы светотени.

Альбом карандашных зарисовок «ЛОНДОН» содержит цифровые картины, посвящённые яркому и шумному мегаполису с замечательной космополитичной атмосферой – Лондону.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о наиболее замечательных урбанистических уголках планеты.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ЛОНДОН» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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