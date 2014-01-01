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РОСБРЕНД| ПРЕСС-ЦЕНТР| НАЧАЛО – новый альбом мотивирующих постеров об истоках
НАЧАЛО – новый альбом мотивирующих постеров об истоках

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый НАЧАЛУ и его основополагающему значению для всякого дела.

Начиная заново, человек переступает порог, отделяющий один цикл, один этап жизни от другого. Закрывается одна и открывается другая, новая и чистая страница. Начинать сначала приходится чаще всего не от хорошей жизни. Но есть ситуации, когда это просто необходимо, не говоря уже о тех моментах, когда нужно не только суметь начать сначала, но и успеть сделать это вовремя, иначе будет поздно и уже ничего не изменишь.

Начиная новое дело, нужно быть готовым идти на риск – человек всегда будет сталкиваться с множеством неизвестных. В жизни никогда не бывает всё наверняка и так, как хочется. Полностью известным может быть только то, что было, но не то, что будет.

Мотивирующие плакаты по теме НАЧАЛО - Альбом 01

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме НАЧАЛО - Альбом 01

Альбом мотивирующих плакатов «НАЧАЛО» содержит цифровые картины, посвящённые отправному пункту, исходной точке любого дела, точке отсчёта для любого размышления, чистой странице нового этапа жизни – НАЧАЛУ. Уметь начать сначала – это великое и сложное искусство. Человек нуждается в переменах не только тогда, когда необходимо выбраться из тяжёлых, тупиковых ситуаций, но и в случае необходимости изменить вполне благополучное рутинное существование.

Мотивирующие плакаты по теме НАЧАЛО - Альбом 01

Просмотреть мотивационные постеры можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме НАЧАЛО - Альбом 01

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме НАЧАЛО - Альбом 01

Мотивирующие плакаты альбома «НАЧАЛО» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме НАЧАЛО - Альбом 01

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.



Проект РОСБРЕНД постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

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